ГИБДД опровергла изменение требований к европротоколу

Публикации о том, что с 1 августа сотрудники Госавтоинспекции будут проверять у водителей бумажные бланки европротокола, не соответствует действительности.

Как подчеркнули в ведомстве, распространяемые в Сети и средствах массовой информации сообщения на эту тему — неправда. Перечень документов, которые водитель транспорта обязан предъявить для проверки сотруднику Госавтоинспекции, остается неизменным, бумажные бланки европротокола в него не входят.

Никаких изменений в законодательство в области безопасности дорожного движения с августа не предусматривается, цитирует сообщение Госавтоинспекции РИА Новости.

До того ведомство опровергало фейки про усиление ответственности за нарушения законодательства в области безопасности дорожного движения, в том числе за использование телефона за рулем. Неправдой оказались и слухи про ужесточение наказания за тонировку.

Тем временем Верховный суд разъяснил, что фиксация нарушений правил дорожного движения на планшет не позволяет выносить постановление о правонарушении без протокола. С жалобой на такие действия инспектора ГАИ обратился автомобилист, которого оштрафовали на основании данных планшета "ПаркНет". ВС счел, что это устройство нельзя считать средством автоматической фиксации, поскольку имел место человеческий фактор.