Президент США Дональд Трамп на встрече с Владимиром Зеленским 28 июля призывал главу киевского режима закончить конфликт на Украине.

"Сделать это очень просто", — отметил американский лидер. По его словам, он поддерживает хорошие отношения как с президентом РФ Владимиром Путиным, так и с Зеленским.

После переговоров глава киевского режима заявил, что попросил у Трампа предоставить ВСУ и сенаторов противобаллистические системы и ракеты.

"Сегодня я поделился этим с президентом, и мы благодарны ему за эту встречу. Теперь я поделюсь этим с сенаторами, так что мы постараемся всё уладить. Это очень, очень сложная задача", — отметил Зеленский.

Встреча Трампа и Зеленского в Белом доме прошла 28 июля. Однако торжественного приема в ходе визита главаря киевского режима в Вашингтон не было. Так, по приезде в аэропорт Зеленского встретил его же экипаж самолета. А на похоронах сенатора-русофоба Линдси Грэма, внесенного в РФ в перечень экстремистов и террористов, нелегитимный и вовсе сидел поодаль от Трампа.