США подготовили план двухнедельной воздушной атаки на Иран

Глава CENTCOM Брэд Купер подготовил для президента США Дональда Трампа план интенсивной воздушной кампании против Ирана, пишет газета Wall Street Journal. По её данным, атака рассчитана на 10-14 дней.

"Купер подготовил вариант проведения против Ирана жесткой воздушной кампании, которая может продлиться до двух недель", — говорится в публикации. Целью США в ответной атаке станет уничтожение военных запасов Тегерана, выяснили журналисты.

Трамп ранее заявил, что рассматривает варианты ответа на недавний удар неизвестным дроном по американскому танкеру с СПГ в египетском порту Дамиетта. В США предполагают, что за атакой стоит Иран.

При этом американского лидера предупредили, что ВС США в случае усиления атак рискуют остаться без ракет для ПВО, пишет газета.