В Японском море прошли учения ВМФ России и Индонезии

В Японском море прошли совместные учения ВМФ России и Индонезии "Орруда-2026". Тихоокеанский флот представлял корвет "Совершенный", Джакарту - фрегат.

Экипажи по легенде учений блокировали и освободили судно, захваченное террористами, а также совместно отразили атаку безэкипажных катеров и БПЛА. Огонь по условному противнику вели из артиллерийских установок и стрелкового оружия.

В ходе маневров моряки отбили воздушное нападение и провели поисково-спасательную операцию, в которой задействовали палубные вертолёты.