"Ей было 17 лет": сбежавший из России Николай Трубач откровенно о том, что связывает его с Кабаевой

Николай Трубач сбежал из России в Британию после начала спецоперации. Певец, прославившийся хитом "Голубая луна", исполненным в дуэте с Борисом Моисеевым, дал откровенное интервью, в котором заявил, что среди российских знаменитостей у него немало поклонников. Мол, даже сама Алина Кабаева мечтала попасть на его концерт.

Трубач рассказал, что помнит олимпийскую чемпионку еще 17-летней девочкой. В то время Николай хотел снять Алину в своем клипе.

"Я дружил с ней в те годы. Она была моей поклонницей, но совсем юной — лет 17-18. Правда, уже тогда она была абсолютной чемпионкой мира", — похвастался артист.

Общение с Кабаевой так восхитило Трубача, что даже спустя годы он помнит все встречи до мельчайших деталей.

"Как только их с подружкой Юлей Барсуковой Винер отпускала в Москву из Новогорска, они сразу звонили моему другу. Он приезжал, забирал их и привозил на концерт. В казино их не пускали, согласно возрастному цензу, и мы проводили их через служебный вход. А уже внутри девочки плясали до упаду. Это было удивительно. Я все время говорил: „Вам, что, не хватает танцев в гимнастике своей?“. Мы долго и хорошо дружили с Алиной", — поделился Николай на канале "И грянул Грэм".

Трубач признался, что тоскует по тем времен. Со многие приятелями тех лет он уже не общается. Певец приглашал их на свадьбу своей младшей дочери, но большинство товарищей проигнорировало это событие.