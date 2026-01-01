Стало известно, когда будет готова онковакцина для пациентов с меланомой

Примерно 20 пациентов с меланомой смогут получить персональные вакцины против рака кожи в ближайшие месяцы.

Срок ожидания составит 1,5–3 месяца, заявил ТАСС научный руководитель Национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии (НИЦЭМ) имени Гамалеи Александр Гинцбург.

Генетические данные первых 10 пациентов уже находятся в базе НИЦЭМ, синтез уже проведен. Первую вакцину от меланомы получил 60-летний мужчина из Курской области 1 апреля 2026 года.

Ранее стало известно, что полный курс лечения от меланомы может занять около шести месяцев, препарат вводят поэтапно. Курс предусматривает до девяти введений препарата в сочетании с иммунотерапией.