В Роспотребнадзоре назвали причину массового заболевания детей в лагере

Энтеровирус стал причиной болезни детей в лагере в Новосибирской области.

Инцидент произошел в оздоровительном лагере "Чкаловец" под Новосибирском. Дети жаловались на высокую температуру и сыпь. Несколько человек были госпитализированы. Администрация лагеря сработала своевременно и организовала досрочный выезд детей, имевших риск заражения.

По последним данным Роспотребнадзора, воспитанники лагеря заразились энтеровирусом. Специалисты начали эпидемиологическое расследование: провели отбор проб питьевой воды, воды из открытого водоёма, пищевых продуктов, смывов пищеблока и дезинфицирующих растворов.

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