Онищенко предложил отменить норматив в 15 минут на прием у врача

Норматив в 15 минут на прием врача - это пережиток, который пора отменить.

Случай каждого отдельного пациента индивидуален: кому-то требуется всего полминуты, чтобы закрыть больничный, а кто-то обращается к специалисту с серьезными жалобами впервые. Врачу в таком случае требуется больше времени и, если потребуется, консультация с коллегой.

"Случаи разные, и времени всем необходимо разное количество. Поэтому прав совершенно министр (глава Минздрава Михаил Мурашко – прим. ред.), эту норму надо убрать", - заявил академик РАН, заместитель президента Российской академии образования Геннадий Онищенко.

Ранее министр здравоохранения России Михаил Мурашко заявил о бессмысленности норматива больничного приема в 15 минут. Сейчас врачи на местах стараются сделать прием более пластичным, отметил глава Минздрава.