"Зажигаем небо": ВС России нанесли массированный удар по объектам ВСУ

Российские войска нанесли минувшей ночью массированный удар по военным целям на Украине. Применялось высокоточное оружие большой дальности наземного, воздушного и морского базирования. Задействованы и беспилотные летательные аппараты, сообщили в Минобороны России.

В результате атаки, по данным военного ведомства, поражены предприятия военно-промышленного комплекса, военные аэродромы, а также телекоммуникационные и логистические центры. Цели находились в Киеве, во Львове, в Ивано-Франковской, Житомирской, Ровенской, Винницкой и Днепропетровской областях.

Российские ракеты и беспилотники ударили по объектам, задействованным в производстве, хранении и доставке ракетного оружия и беспилотных летательных аппаратов. Кроме того, поражены цели, обеспечивавшие работу системы контроля воздушной обстановки. Удар нанесен по двум сухогрузам с грузом оружия и военного имущества восточнее и южнее Одессы, а также по сухогрузу в порту "Южный".