Тело красавицы-ведущей Натальи Божук помогла найти ее собака: подозреваемый в убийстве любовник сбежал в Турцию

В подмосковном Одинцово убита телеведущая Наталья Божук. Ей было 39 лет. В расправе над женщиной подозревают ее сожителя.

Наталья не выходила на связь с близкими почти две недели. Последний раз ее видели на прогулке с кинг-чарльз-спаниелем. Родные были тревогу, но поиски не давали результатов. Отчаявшись найти Божук, семья обратилась к экстрасенсам, но это не помогло. Разные версии лишь запутывали поисковиков.

"Выдвигали разные версии: сбежала от мужчины, намеренно прячется, лежит раненая в лесу… Но большинство говорили, что она уже мертва. В близком окружении Наташи даже начали громко возмущаться, мол, так делать неэтично", — поделились знакомые.

Выйти на след Натальи помогла ее собака. Испуганного песика обнаружили в одной из поселковых хозяйственных построек. Фото собаки опубликовали в местных чатах в надежде найти хозяина. Снимки увидели родственники ведущей, обследовали район, где прятался спаниель, и в итоге нашли подозрительную сумку, внутри находились останки Божук.

Следователи полагают, что Наталью убил ее сожитель. На камеры видеонаблюдения попал момент, как он выносил большие пакеты из подъезда. Мужчина объявлен в федеральный розыск. Известно, что он несколько дней назад улетел в Турцию, пишет "КП".