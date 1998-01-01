Итоги переговоров Владимира Зеленского с Дональдом Трампом вызвали панику в Киеве. Украинский лидер просил о поставках противоракет, а президент США призвал его завершить конфликт.

Своим требованием закончить войну хозяин Белого дома разрушил ожидания Владимира Зеленского на военную помощь. Как заявил бывший помощник Леонида Кучмы Олег Соскин, ситуация жуткая. По словам политолога, глава киевского режима явно не ожидал, что вместо новых поставок от него потребуют как можно скорее заключить соглашение с Россией. Эксперт считает, что счет до завершения конфликта идет уже на часы.

Дональд Трамп утверждает, что на закрытой встрече 29 июля призвал Владимира Зеленского закончить войну. Он подчеркнул, что нужно немедленно остановить гибель людей. Соскин с иронией заявил, что Зеленский приехал не на те похороны – не погребение сенатора Линдси Грэма* (террориста и экстремиста), а своих амбиций, передает РИА Новости.