Роднина раскрыла правду о конфликте Загитовой и итальянского фигуриста Ригини

Хореограф и бывший итальянский фигурист Иван Ригини раскритиковал тренерские способности олимпийской чемпионки Алины Загитовой. Специалист скептически отнесся к планам фигуристки открыть собственную школу в Казани.

"Кого она наберет, когда карьера Алины короче чьей-либо. Она не научит", — заявил итальянец.

Загитова терпеть критику в свой адрес не стала. Спортсменка хлестко ответила Ригини, назвав его поведение непрофессиональным. За Алину вступилась Татьяна Тарасова, отметив, что хореограф, вероятно, забыл, кто такая Загитова.

Высказалась и Ирина Роднина. Одна из самых титулованных фигуристок в истории парного катания осудила Ивана за публичные нападки. Чемпионка раскрыла правду о конфликте Ригини и Загитовой. Она уверена, что у итальянца личная неприязнь ко всем российским спортсменам, особенно к Алине.

"На чем основаны его выводы? Это просто пренебрежение к нам. Может, лично к Загитовой", — сообщила Роднина в беседе с Матч ТВ.

О тренерских способностях Загитовой чемпионка рассуждать не стала, пояснив, что никогда не видела Алину в тренировочном процессе. "Могу сказать, что не так много олимпийских чемпионок становятся успешными тренерами, это разные профессии. Даже среди иностранных олимпийских чемпионок можно по пальцам пересчитать спортсменок, которые успешно пришли в тренерскую карьеру", — высказалась Роднина.