Информация о ситуации в зоне СВО. Активные боевые действия идут в Красном Лимане, как сообщают с передовой, наши штурмовые отряды продвигаются через восточную и южную окраины города. Под прикрытием артиллерии и операторов БПЛА пехота развивает наступление и на Запорожском участке фронта.

Военнослужащие зенитного ракетного дивизиона 74-й бригады группировки "Центр" на Добропольском направлении в очередной раз продемонстрировали высокую выучку. Расчет комплекса "Тор-М2" обнаружил и поразил ударный беспилотник противника, не дав ему нанести удар по нашим позициям. На счету этой команды военнослужащих - десятки уничтоженных воздушных целей.

На Донецком направлении группировка войск "Центр" добилась значительного тактического успеха. Южнее, в Запорожской области, расчеты самоходных артиллерийских установок "Гвоздика" группировки "Восток" совместно с операторами БПЛА нанесли серию точных ударов. Вскрытые позиции противника, включая пункты управления беспилотными летательными аппаратами, были накрыты огнем.

Ударную мощь наращивает авиация. Экипаж многофункционального сверхзвукового истребителя-бомбардировщика Су-34 Воздушно-космических сил нанес сокрушительный удар по опорному пункту и пункту управления ВСУ в зоне ответственности группировки "Южная". Применялись авиационные бомбы с универсальным модулем планирования и коррекции, что позволило поразить цель с высокой точностью.

Успешно действуют и войска прикрытия границы. Группировка "Север" установила контроль над населенным пунктом Новая Сечь в Сумской области. А в зоне действия "Днепра" ВСУ за сутки потеряли до 50 боевиков и 14 автомобилей.