США нанесли массированные удары по Ирану

Новый виток эскалации в Персидском заливе. Массированные удары по Ирану нанесли этой ночью Вооружённые силы США. Взрывы раздавались в городе Бушер и в окрестностях Казеруна.

На острове Кешм разрушен жилой дом - пострадавшие госпитализированы. Американское командование рапортует о поражении десятков военных объектов Корпуса стражей исламской революции.

Со своей стороны КСИР предпринял утром ответную атаку на американскую базу в Иордании. В Аммане сообщают о перехвате пяти иранских ракет. Тем временем обострения ситуации в регионе крайне опасаются в Саудовской Аравии. На встрече в Вашингтоне министр обороны королевства попросил администрацию Трампа воздержаться от ударов по союзным Ирану йеменским хуситам.