Собянин: Москвичи завоевали награды на международной выставке изобретателей

Воспитанники Московского дворца пионеров завоевали золото, два серебра и специальный приз на Международной выставке юных изобретателей в Пекине. Об этом сегодня рассказал Сергей Собянин в социальных сетях.

Россию представляли 12 человек, трое из них - жители столицы. Среди разработок, представленных москвичами, специальная кормушка для медвежат, которая помогает выхаживать животных без тесного контакта с человеком в условиях дикой природы.

Уникальная модель синхротрона - установки, которую используют для получения мощного рентгеновского излучения. Благодаря ей школьники смогут наглядно изучать работу ускорителей частиц. Ещё один проект - система подводной навигации для автономных аппаратов, которая работает без GPS и других внешних сигналов.