Вылов фугу рыбаками Приморья и Сахалина приобрел массовый характер

Кто - то этот шарик считает очаровательным и глаза выразительными. Другие - одним из самых ужасных на свете существ. Но о вкусах, как принято говорить, не спорят. В Японии блюда, приготовленные из рыбы фугу, считают деликатесами. Эта страна, пожалуй, единственная, где фугу употребляют в пищу на протяжении веков. Любят японцы пощекотать себе нервы. Одно неверное движение повара - и гурман уже на кладбище.

"В России только один есть японский шеф-повар, который готовит эту рыбу. Но опять же: чтобы эту рыбу готовить - деликатес, необходимо получить лицензию. И в среднем, обучение проходит от 3 до 5 лет", - рассказал Анатолий Крюков, шеф-повар, член Ассоциации поваров России.

Приморье и Сахалин. Вылов фугу местными рыбаками приобрёл массовый характер. При этом, такой разновидности, как бурый скалозуб или по-другому - рыба - собака. Привычный ореол обитания у неё - это субтропики. Это самая большая из всех фугу. Может достигать размеров в семьдесят пять сантиметров. То, что фугу пришла на российский Дальний Восток ихтиологи связывает с общим повышением температуры в мировом океане. А также появлении новых тёплых течений. В Приморье фугу даже в местные реки заходят, чем пугают и удивляют многочисленных рыбаков.

Почувствовав опасность, фугу надувается словно шар, выпуская из чешуи множество иголок. Имеет по два сросшихся зуба сверху и снизу, которые, при случае, незамедлительно, словно бойцовый пёс, пускает в ход.

У неё глаза - словно у медузы Горгоны. Вместе с кожей и печенью - самые токсичные органы. Содержат сильнейший яд тетродотоксин. При попадании в организм человека вызывает паралич и смерть. Поэтому если на руках есть ранки, то даже брать фугу категорически запрещено.

Как появление фугу повлияет на экостистему Дальнего Востока, ихтиологи сказать пока не могут. Сама рыба яд не вырабатывает, а накапливает его от еды - в основном, от медуз.

В естественной среде - существо крайне любознательное. И даже может привыкнуть к человеку. Живут в аквариумах и узнают своего хозяина. Память далеко не три секунды, как у остальных рыбок. Способна помнить человека несколько лет.