Зеленский взмолился о помощи после ночного удара по Украине

Защита Украины от российских ракет не может быть только украинской задачей. Все партнеры Киева должны помочь – и они знают, как это сделать, заявил Владимир Зеленский. Глава киевского режима прокомментировал ночную атаку ВС России на объекты ВСУ.

Как написал Зеленский в Telegram-канале, защита от российской ракетной угрозы является важнейшей задачей. Украинский лидер обвинил западных партнеров в несвоевременной помощи, задержках в поставках "антибаллистических" ракет.

По словам украинского лидера, под ударом оказались Киев, а также Днепропетровская, Львовская, Полтавская, Харьковская, Николаевская, Сумская, Винницкая, Черкасская и Ивано-Франковская области. Зеленский утверждает, что поражены гражданские объекты – при этом настаивает, что большая часть российских беспилотников была сбита. В Минобороны России ранее сообщили о массированном ударе по военным целям на Украине.