Боевики ВСУ перепутали свои позиции с российскими и попали в засаду ум Садков (Сумская область).

Группа украинских солдат пыталась отойти на свои позиции из Садков к Могрицам, однако окопы уже перешли к российским силам, передает ТАСС со ссылкой на наши силовые структуры.

"В ходе стрелкового боя все вражеские солдаты были уничтожены", - сказал собеседник агентства.

Установлено, что украинское командование не владело обстановкой на данном участке фронта. Офицеры ориентировались исключительно на информацию из общедоступных ресурсов.

Ранее ВС России взяли под контроль населенный пункт Новая Сечь в Сумской области.