Юлия Савичева крупно опозорилась в Турции: вот что произошло

Юлия Савичева все еще экспериментирует над своим образом и стилем музыки. Выпускница "Фабрики звезд-2" перешла от лирических композиций к экстрим-вокалу и тяжелому року. А от того, что певица творит на сцене, зрителей берет оторопь.

На днях исполнительница хита "Высоко" дала концерт в Турции. Юлия предстала перед зрителями в короткой белой юбке и не постеснялась во время выступления поставить ногу на цене так, что стало видно ее нижнее белье. Савичевой так понравился этот момент, что она опубликовала кадр на своей странице в соцсети.

"Кемер, как вам мой скрим?" — обратилась певица к поклонникам.

Пользователи Сети были шокированы и не только тем, что артистка засветила белье. Многих напугал вокал Савичевой, народ сравнивает выпускницу "Фабрики звезд" с Глюкозой, которая тоже кардинально сменила имидж и музыкальное направление.

"Какой срам и позор!"; "Я боюсь мы не выдержим такого ребрендинга"; "Пожалуйста, не нужно. Мы уже потеряли Глюкозу. Милую Наташу Ионову. Юлечка, оставайтесь собой"; "Это ужасно. Позорище"; "Какой кошмар! Что случилось с Юлией?!" — пишут россияне. Однако нашлись и те, кто одобрил смену имиджа Савичевой. "Мне кажется если слушать большинство комментаторов и полагаться на их мнение и опыт, можно всю жизнь сидеть в кладовке и пропускать лучшие моменты жизни", — заявил один из поклонников певицы.

(Фото смотрите на сайте "ТВ Центра")

Напомним, что Юлия Савичева замужем за музыкантом Александром Аршиновым. Девять лет назад она стала мамой, певица родила дочь Анну. Девочка живет в Португалии с бабушкой и дедушкой по отцовской линии.