В Минобороны назвали цели ночной массированной атаки на Украину

Цели ночного массированного удара по военным объектам на Украине назвали в Минобороны России. Подчеркивается, что поражены крупные предприятия украинского военно-промышленного комплекса.

В Киеве удар пришелся по предприятию "Завод Маяк", производящим комплектующие, боевые части, детонаторы и боеприпасы для ударных беспилотных летательных аппаратов. Еще одной целью стал "Электротехнический завод", выпускающий разведывательные и ударные дроны. Во Львове поражен "Львовский авиационный завод", занимающийся производством и ремонтом двигателей для крылатых ракет FP-5 "Фламинго", а также производящий электронику и радиолокационные системы ракетный завод Львов-1.

В Ивано-Франковской области под удар попали предприятия, участвующие в производстве и хранении ракет "Фламинго", FP-7,-9 и "Нептун-МД". В Ровенской области поражен завод "Ровноазот", производящий компоненты ракетного топлива. В Днепропетровской области удар нанесен по судостроительному предприятию "Криворожский турбовентиляторный завод "Аквапласт". Завод осуществляет разработку, сборку, модернизацию и хранение ударных беспилотников и безэкипажных катеров. В порту "Южный" Одесской области поражен сухогруз с грузами военного назначения. Еще два сухогруза с вооружением поражены в портах "Одесса" и "Черноморск".