Раскрыто состояние первого пациента, привитого от рака кожи

Первый пациент, получивший онковакцину от меланомы, чувствует себя хорошо.

Онковакцина выработала хороший иммунологический ответ для уничтожения опухолевых клеток, пациент продолжает лечение, заявил научный руководитель НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Александр Гинцбург. Ему предстоит еще две вакцинации тем же препаратом.

"Ответ иммунной системы на наш препарат в настоящее время радует и ободряет", - сообщил академик РАН ТАСС.

Ранее Гинцбург рассказал, что в ближайшие три месяца вакцину от рака кожи получат еще 20 человек. Генетические данные первых 10 пациентов уже находятся в базе Национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии (НИЦЭМ).