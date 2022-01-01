Пугачева впервые призналась, почему вынуждена жить в эмиграции с иноагентом Галкиным

Алла Пугачева покинула Россию в 2022 году после того, как ее мужа Максима Галкина* признали иноагентом. За границей семье артистки пришлось несладко. За четыре года Примадонна сменила несколько стран. Певица жила в Израиле, затем в Латвии, а сейчас обосновалась на Кипре.

На фестивале "Лайма. Рандеву. Юрмала" Пугачева пообщалась с журналистами и откровенно ответила на их вопросы. Примадонна на этот раз даже прокомментировала личную жизнь, что делает очень редко. Артистка призналась, что скитается по миру с мужем-иноагентом из-за сильных чувств к нему.

В Сети появилось видео, на котором латвийская журналистка Алина Янковская поинтересовалась у Пугачевой и Галкина*: "Как таким двум творческим людям годами оставаться влюбленными?" Максим* тут же выпалил: "А мы не думаем об этом".

Алла Борисовна же посмотрела на мужа и заявила: "Мы влюбленные друг в друга". После этого комик поддакнул жене. "Это не составляет никакой проблемы", — заверил шоумен, после чего взял за руку Примадонну и увел ее от журналистов.

Отметим, что ранее народная артистка СССР жаловалась на детей-подростков. Гарри и Лиза очень шумят дома, чем выводят певицу из себя. Об этом стало известно, когда у Пугачевой спросили, какую музыку она слушает дома. Ответ певицы оказался неожиданным. "Тишину. Потому что у нас она редко бывает. Дети, гости, музыка. Короче, я люблю тишину", — не скрывая раздражения на близких, заявила Примадонна.

*включен в список физических лиц, выполняющих функции иностранного агента