Wildberries эвакуировал сотрудников логистического комплекса в Сарапуле

В удмуртском Сарапуле эвакуировали персонал сортировочного центра и логистического комплекса Wildberries.

В центре начался пожар, на месте работают экстренные службы, сообщили ТАСС в пресс-службе объединенной компании Wildberries и Russ (РВБ).

Эвакуация прошла заблаговременно и штатно, по предварительным данным, пострадавших нет.

Компания перестроила логистические цепочки, и теперь прием поставок и отгрузка заказов осуществляются на других объектах.

Ранее утром бывший глава Удмуртии Александр Бречалов заявил об угрозе атаки БПЛА на регион. Была объявлена воздушная тревога.