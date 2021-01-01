Пропавшие дети и закопанный байк: тайская полиция вышла на след подозреваемого

Туристическая полиция находится в тесном контакте с представителями посольства России по делу о пропаже двух юных россиян в Таиланде.

"Прилагаем все усилия, чтобы как можно скорее найти пропавших без вести, чтобы предотвратить негативное влияние на имидж Таиланда и доверие общественности к безопасности туристов" - указали в тайской полиции.

Брат и сестра - 22-летняя Диана и 17-летний Роман Назимовы - пропали в Паттайе 26 июля. Утром они внезапно уехали из дома на мотоцикле. Через 20 минут после этого мать, находящаяся в Бангкоке, получила сообщение от Дианы со словом Urgent! (срочно! – прим. ред.). В последний раз их видели на выезде на автотрассу возле поселка.

Началась масштабная поисковая операция с привлечением более 200 сотрудников полиции и местной администрации, а также волонтеров и местных жителей. Сегодня полиция Паттайи расширила зону поиска, включив в нее Джомтиен и Саттахип. С утра четверга в зоне поисков работают служебные собаки, идет проверка заброшенных зданий, пустырей и водоемов.

Мотоцикл детей обнаружили спустя три дня в лесу в районе Хуай Яй к югу от города Паттайя. Транспортное средство было частично разобрано и закопано в двух ямах на расстоянии около 100 метров друг от друга. Наводку дали местные жители, которые заметили четырех подозрительных мужчин с лопатами, уходивших от места происшествия.

По подозрению в преступлении разыскиваются двое местных жителей. Личность одного уже установлена – это Тхана Кыттхонг. Он был неоднократно судим, в том числе за кражу ребенка. Правоохранители проникли к нему в дом, но мужчина успел скрыться, прихватив с собой оружие.

Известно, что Диана, Рома и их мама Зарина переехали в Таиланд из Тюмени в 2021 году. По словам женщины, у нее добрые и доверительные отношения с детьми. Незадолго до исчезновения Диана жаловалась родным, что что ее телефон обнаружил неизвестное Bluetooth-устройство, которое могло использоваться для отслеживания.

"Она всегда делилась со мной тем, что происходит в ее жизни. Поэтому я уверена, что у нее не было конфликтов, угроз или людей, которых она боялась", - рассказала Зарина RT.

Мать верит до последнего, что ее дети живы. Волонтеры предполагают, что Диану и Рому держат в плену, чтобы затем вывезти на "работу" в мошеннические кол-центры в Камбодже и Мьянме, пишет агентство "Регнум".