ВВС Польши подняли истребители на перехват НЛО

Истребитель F-16 польских ВВС был поднят в ночь на 30 июля для перехвата неопознанного летающего объекта. Нарушитель вторгся в воздушное пространство на юго-востоке Польши и двигался в западном направлении, сообщило польское оперативное командование.

Дежурный истребитель F-16 был направлен для идентификации нарушителя. Однако объект исчез из зоны действия систем радиолокационного обнаружения через шесть минут. На помощь истребителю был направлен вертолет Ми-24. Его экипаж и определил вероятное место падения объекта.

Жители населенного пункта Тарнава-Колония в Люблинском воеводстве сообщили о звуке взрыва. На незастроенной территории была обнаружена воронка, а также части неопознанного объекта. Что за объект упал в окрестностях Тарнавы-Колония, сейчас выясняют специалисты, заявил министр обороны Польши Владислав Косиняк-Камыш, передает ТАСС.