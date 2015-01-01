Евгений Цыганов показал редкое фото с тремя детьми от Леоновой, которую бросил ради Снигирь

Евгений Цыганов не только один из самых востребованных российский артистов, но и многодетный отец. У него восемь детей. Актриса Ирина Леонова родила звезде кино семерых наследников, но отношения это не спасло. Цыганов ушел к Юлиии Снигирь, которая подарила ему еще одного сына.

Сейчас артист воспитывает 21-летнюю Полину, 19-летнего Никиту, 17-летнюю Софью, 16-летнего Андрея, 14-летнего Александра, 12-летнего Георгия и 11-летнюю Веру от Леоновой, а также 10-летнего Федора от Снигирь.

Со всеми детьми актер старается поддерживать теплые отношения. Иногда на своей странице в соцсети он хвастается успехами наследников, показывает их фотографии.

Так, Цыганов опубликовал фото с Андреем, Софьей и Верой, сделанное в домашней обстановке во время празднования дня рождения сына артиста. Евгений поздравил наследника, публично к нему обратившись. "Поговаривают, что этот день был хорош для загадывания желаний. Озвучивать желания не буду, чтобы сбылись. С днем рождения, Андрей", — написал актер.

(Фото смотрите на сайте "ТВ Центра")

Напомним, что Евгений Цыганов и Ирина Леонова расстались в 2015 году. Артиста не остановил тот факт, что экс-возлюбленная подарила ему шестерых детей и в момент расставания носила под сердцем младшую дочь Веру. На последних месяцах беременности Леонова переезжала с одной квартиры на другую вместе с баулами вещей и маленьким детьми, а Цыганов тем временем увлекся Снигирь.

Но в итоге артистам удалось обойтись без скандалов и публичных выяснений отношений. Лауреат "Золотой маски" оставил семье просторную квартиру в Москве и помогает материально.