Автобус с детской хоккейной командой попал в ДТП в Татарстане

Прокуратура Татарстана выясняет обстоятельства ДТП с участием маршрутного автобуса. Транспорт, перевозивший детскую хоккейную команду, столкнулся с легковым автомобилем.

Инцидент произошел на автодороге Казань - Оренбург в Лаишевском районе Татарстана. В результате ДТП есть пострадавшие, сообщили в пресс-службе прокуратуры республики. Установлено, что водитель автомобиля Ford Focus выехал на полосу встречного движения, где столкнулся с маршрутным автобусом Ford.

На место происшествия выехал прокурор Лаишевского района Андрей Наумов, он выясняет обстоятельства ДТП. Предварительное расследование взято под контроль, передает ТАСС.