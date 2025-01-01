Армения должна ввести визовый режим с Россией и присоединиться к антироссийским санкциям. Такие требования к Еревану выдвигает Европейский союз, оказывая на армянскую сторону сильное давление, заявил депутат Европарламента Фернан Картхайзер.

Как сообщил евродепутат в интервью "Известиям", Евросоюз использует республику в личных геополитических целях. Однако ЕС не сможет защитить Армению от неизбежных экономических и политических последствий такого шага. Картхайзер выразил надежду, что страна выдержит внешнее воздействие и начнет, наконец, заботиться о своих собственных интересах.

Парламент Армении в 2025 году принял проект закона "О начале процесса членства Республики в Европейском союзе". В Москве неоднократно предупреждали Ереван, что совмещать членство в ЕС и Евразийском экономическом союзе невозможно.