Иностранец переоделся в женщину ради убийства россиянки

В Уфе будут судить иностранца, который переоделся в женскую одежду ради убийства жены.

Как стало известно следствию, супруги с прошлого года находились в бракоразводном процессе. Когда мужчина узнал, что у его жены появился кто-то другой, то он специально приехал в Россию из Словакии ради убийства. 50-летний ревнивец переоделся в женский спортивный костюм, надел парик с маской и принялся поджидать жертву возле ее машины. Когда женщина подошла, переодетый супруг напал на нее и нанес девять ножевых ранений в области шеи, груди и лица.

Пострадавшей удалось вырваться и вовремя получить медицинскую помощь, сообщили в управлении Следственного комитета России по Башкирии.

Злоумышленник выбросил парик и маску в урну по близости и попытался скрыться за границей. Его задержали в Калининграде. Мужчине предъявили обвинение по статье о покушении на убийство. Признаков психических расстройств у него не замечено, уточняет RT.