Пашинян объявил об отставке с поста премьера Армении

Правительство Армении уходит в отставку. Возглавляет этот процесс глава армянского кабмина Никол Пашинян. Премьер-министр объявил об отставке на заседании правительства.

По словам Пашиняна, нынешнее заседание – последнее в этом составе кабинета министров. В воскресенье правительство подает в отставку в связи с формированием парламента 9-го созыва, передает Armenpress.

Подчеркивается, что процедура отставки кабмина - формальная. Мандат 8-го созыва парламента Армении заканчивается в конце июля, а новый состав соберется на первое заседание уже 2 августа.