Елена только кажется милым ягненочком: Гафт закрывал уши, когда слышал фамилию битой мужем Яковлевой

Елена Яковлева проработала в "Современнике" около 30 лет. А потом неожиданно для всех уволилась. Удержать звезду не смогли даже высоким гонораром. Яковлева считала, что ей, "битой мужем", уже невозможно играть невинную девушку Варвару, а других ролей не было.

"Я настолько устала играть влюбленную в лысого Гармаша Варю в спектакле "Вишневый сад", что ушла из театра "Современник", — признавалась сама Елена.

Был у Яковлевой в этой постановке и другой знаменитый партнер — Валентин Гафт. С этим артистом звезде театра и кино работать было куда приятнее.

"В Гафта моя Варя была больше влюблена, чем в Гармаша. Я бы и сама лучше влюбилась в Гафта, чем в Гармаша. Только Валентин Иосифович затыкал уши, когда слышал мою фамилию", — поделилась артистка.

По словам Яковлевой, Гафт советовал ей взять фамилию второго мужа, Валерия Шальных. Актер, слыша фамилию Елены, всегда вспоминал ее однофамилицу Александру Яковлеву, с которой снимался в фильме "Чародеи". Также Валентин Иосифович говорил, что Елена только кажется милым ягненочком, а на самом деле "лютый волчара".

Ходили слухи, что у Елены Яковлевой был конфликт с Галиной Волчек. Якобы именно из-за ссоры с худруком актриса покинула "Современник". В интервью Яковлева затронула и эту тему, подчеркнув, что с Волчек никогда не ругалась. Впрочем, Елена была обижена — ее не вводили в новые постановки. Семь последних лет в театре артистка ничего не репетировала. Узнав, что в очередном театральном сезоне для нее нет ничего нового, Елена пошла в отдел кадров и написала заявление на увольнение.