Глава Подмосковья доложил Путину о развитии региона

Владимир Путин принял сегодня в Кремле губернатора Московской области. Андрей Воробьёв доложил президенту о социально-экономической ситуации в регионе.

Подмосковье остаётся одним из лидеров по развитию, причём до трети предприятий составляют субъекты малого и среднего бизнеса. Высокими темпами идёт роботизация и внедрение искусственного интеллекта. Возводятся объекты инфраструктуры для двух новых индустриальных парков.

В социальной сфере продолжается масштабная программа газификации, модернизируются энергетические сети. Принимаются меры по надёжной защите критически важных объектов. На особом контроле - поддержка участников СВО и членов их семей. Приоритетным остаётся и развитие системы здравоохранения.