ЦИК зарегистрировал списки всех 11 партий на выборах в Госдуму

Центризбирком зарегистрировал списки всех 11 партий, которые в сентябре примут участие в выборах в Государственную Думу девятого созыва.

На сегодняшнем заседании ЦИК утвердил перечни кандидатов от двух политических объединений - Партии прямой демократии и "Зеленых". По итогам проверки документов в утвержденные списки вошли 236 и 256 человек соответственно.

В Центризбиркоме данное событие назвали знаменательным. Это финальный этап процесса регистрации. Таким образом в итоговом бюллетене для голосования будут представлены 5 парламентских блоков и 6 непарламентских. Общее число кандидатов превысит 3100. А конкуренция за каждое из 225 мест в нижней палате парламента, распределяемых по спискам, составит почти 14 человек.

Напомним, выборы в Госдуму девятого созыва пройдут с 18 по 20 сентября.