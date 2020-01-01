Собянин: Благоустройство Екатерининского парка завершится в этом году

Сегодня мэр Москвы Сергей Собянин в мессенджере Макс сообщил, что в этом году будет завершено комплексное благоустройство Екатерининского парка. Он объединит в себе разные виды отдыха, появится всесезонная эстрада и крытая сцена, а на месте утраченной танцевальной веранды возведут новую. В порядок приведут и центральный элемент парка - большой пруд.

Уже сейчас просматривается будущий облик парадного входа в парк со стороны Олимпийского проспекта. Слева откроется павильон с лодочной станцией и зоной солярия с шезлонгами. Справа с рестораном и открытой террасой. Их объединит "воздушная" арка и амфитеатр с панорамным видом на Большой Екатерининский пруд.

Над благоустройством парка, площадь которого почти 17 гектаров, трудятся порядка 700 человек, задействовано 80 единиц техники. При этом, несмотря на столь масштабные работы, исторический облик парка будет сохранен.

"Будут восстановлены некоторые исторические объекты, объекты культурного наследия, в частности, павильон ротонды. Инженеры-проектировщики основывались на исторических фотографиях, на исторических данных. На данный момент проводятся работы по восстановлению, по монтажу фальцевой кровли", - рассказал Михаил Вояджи, представитель генподрядной организации.

Историко-культурное наследие аккуратно соединится с современностью. Как рассказал мэр Москвы Сергей Собянин, парк объединит в себе разные виды отдыха, интересные жителям:

"Сделаем всесезонную эстраду и крытую сцену. На месте утраченной танцевальной веранды возведём новую. Планируем открыть спортивный павильон, футбольное поле, теннисные корты, зоны воркаута, площадки для панна-футбола и игры в настольный теннис, семейно-досуговый центр и детские площадки. Перед зданием Екатерининского института специалисты разобьют "Живописный сад", восстановят розарий и обновят ротонды."

Парк - не только любимое место отдыха москвичей, но и территория Социально-реабилитационного центра ветеранов имени Михайлова, который сейчас реконструируют. В 2020-м году он был создан для реабилитации ветеранов войн, теперь здесь восстанавливают здоровье участники специальной военной операции. В парке создадут безбарьерную среду - установят пандусы, опорные и специальные скамьи, а также специальные спортивные тренажеры.

"Вот эта интеграция, единение - это тоже важный психологический посыл, важный фактор для возвращения к обычной жизни. Поэтому все, что в этом парке, соответствует не просто всем мировым стандартам, а мы задаем высокий московский стандарт, который абсолютно точно можно будет тиражировать дальше, на другие регионы", - сообщил Владимир Филиппов, заместитель руководителя Департамента труда и социальной защиты населения города Москвы.

Особое внимание уделят озеленению. Высадят более 20 тысяч деревьев и кустарников. Основные работы по комплексному благоустройству Екатерининского парка планируется завершить к концу года.