Какие специальности пользуются популярностью в столичных колледжах

Более 150 профессий. Завершился основной этап приёмной кампании в столичные колледжи. На бюджет зачислили свыше 41 тысячи девятиклассников. Это на 4 тысячи больше, чем в прошлом году. Выбор специальностей нестандартный. Среди популярных направлений впервые оказались строительство и промышленность.

Пятнадцатилетняя Лиза Николаева примеряет белый халат, в электромонтажной мастерской девушке предстоит бывать часто - она уже поступила в колледж на направление, которое многие до сих пор считают мужским.

"Я поступила на специальность "Монтаж, техническое обслуживание и ремонт электронных приборов и устройств". Мне часто говорили то что это не для меня, то, что лучше идти в медицину куда-нибудь, на бухгалтерское дело, но я в этом себя вообще не вижу", - говорит Лиза, студентка 1 курса Московского государственного образовательного комплекса.

Лиза пока учится паять микросхемы, а уже со второго курса сможет выйти на практику в высокотехнологичные лаборатории. В этом году рекордное число девятиклассников уже поступили на бюджетные места в колледжи.

"Это более 41 тысячи девятиклассников, что на четыре тысячи больше, чем в прошлом году. Чтобы ребята могли учиться не только бесплатно, но и по интересным для себя направлениям, мы увеличили количество бюджетных мест и запустили удобный механизм зачисления. Абитуриенты заранее определяют пять приоритетных направлений, и 85% ребят поступили на те специальности, которые ставили на первое место", - сообщила Анастасия Ракова, заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития.

Чаще всего абитуриенты выбирали креативную индустрию и IT. Впервые в пятерку лидеров попали строительство и промышленность. Традиционно высокий спрос сохранился на транспорт и медицину.

"Ребята с нетерпением ждали открытия возможности подачи на Мос.ру заявки на поступление в колледж. И первые заявления мы фиксировали уже в ноль часов и одну-две минуты", - рассказала Наталья Еремина, директор Московского государственного образовательного комплекса.

Татьяне уже пришло подтверждение о зачислении. Осталось только предоставить школьный аттестат и фотографии для студенческого билета. Студенты выходят на практику с первого курса, а многие начинают работать уже во время учебы. Михаил заключил целевой договор с будущим работодателем, смог снимать жилье и полностью себя обеспечивать.

"Я учился в колледже и получил сразу несколько специальностей. Это позволяет мне как работать в бюро, писать техпроцессы, техническую документацию, так и работать руками. У меня есть разряд, который позволяет мне работать на ЧПУ-станках, писать управляющие программы, производить наладку", - рассказал он.

Семья Лебедевых с интересом рассматривает оборудование, с которым предстоит работать сыну - скоростной установщик компонентов, который за час размещает на печатной плате две тысячи деталей.

По многим специальностям прием продлен до 15 августа.