Панды Жуи и Диндин отмечают день рождения в Московском зоопарке

Не каждый именинник получает подарки размером с себя. Для Жуи и Диндин праздничный день начинается с любимых лакомств. Бамбуковые игрушки, украшенные молодыми побегами и морковью. Праздничный торт - из бамбука! Даже в день рождения панды не изменяют гастрономическим привычкам.

"Именинники сейчас - в самом расцвете сил. Диндин исполнилось девять лет, Жуи - десять. Родились они с разницей в один год и один день", - рассказала Светлана Акулова, генеральный директор Московского зоопарка.

Понаблюдать за Жуи и Диндин ежедневно приходят тысячи человек. И панды давно привыкли к такому вниманию. Иногда кажется, что они рассматривают посетителей не меньше, чем посетители - их. Стекла вольеров здесь специально моют каждые несколько часов, чтобы обзору ничего не мешало.

Образ жизни больших панд - поистине барский. Проснулся, поел, поспал - и снова поел. За сутки мишка съедает до тридцати килограммов бамбука. Он малокалориен, поэтому подкрепляться приходится практически без остановки. Удерживать стебли помогает особый вырост на запястье - "шестой палец". А еще панды - сладкоежки и большие любители десертов. Именинный торт - по фирменному панда-рецепту.

Как истинные представители восточной философии, они никуда не спешат. В Москву Жуи и Диндин приехали семь лет назад из китайской провинции Сычуань, и сразу стали любимцами гостей зоопарка.

А Катюша - уже москвичка! Дочка Жуи и Диндин родилась в столичном зоопарке три года назад - хотя панды очень редко размножаются в неволе. И вот, кажется, образцовая семья! Но родители с дочерью уже живут отдельно и даже не встречаются. Панды - одиночки и быстро становятся самостоятельными.

День рождения Жуи и Диндин в Московском зоопарке по традиции отмечают целую неделю. Квесты, экскурсии, мастер-классы - все посвящено им. А пока именинники неторопливо доедают праздничный бамбук, нисколько не смущаясь объективов. Будто напоминают жителям мегаполиса: счастье - никуда не спешить и наслаждаться моментом.