Российские военнослужащие в течение суток освободили четыре населенных пункта в зоне проведения специальной военной операции.

В ДНР бойцы группировки "Центр" установили контроль над селом Красноярское, сообщили в Минобороны России в ходе ежедневного брифинга. Населенный пункт расположен к югу от города Доброполье.

В ходе решительных действия бойцы "Севера" установили контроль над населенными пунктами Юрченково Харьковской области, Могрица и Малая Слободка Сумской области. Юрченково расположено в Волчанском районе, Малая Слободка расположена недалеко от границы с Россией рядом с автомобильной трассой Москва – Киев, а Могрица находится на восточном берегу Псел в Краснопольском районе.

Минобороны России регулярно отчитывается о взятии новых населенных пунктов в зоне спецоперации. Накануне наши бойцы освободили Новую Сечь в Сумской области и Светлое в Донецкой Народной Республике.