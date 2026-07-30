ЕС назвал условия для выделения Киеву 8,3 миллиарда евро

Украина получит 8,3 миллиарда евро от Европейского союза только в случае выполнения Киевом определенных условий. Набор жестких требований опубликован на сайте Совета ЕС.

Как сказано в заявлении, Совет принял решение о внесении изменений в программу поддержки Украины и связанный с ней "План действий". План определяет дорожную карту амбициозных реформ. Эти реформы Украина должна осуществить до выделения средств в рамках данной программы.

Новые требования Брюсселя включают реформы в так называемой области верховенства права, а также борьбу с коррупцией. Ранее сообщалось, что ЕС потребуется оказать воздействие на Венгрию, чтобы Будапешт перестал откладывать открытие кластеров по переговорам о вступлении Украины в объединение.