Принц Уильям исподтишка нанёс удар Гарри: Карл III в шоке

Принц Гарри в начале месяца встретился с отцом в его резиденции. Герцог Сассекский привез детей Арчи и Лилибет повидаться с дедушкой. Детали воссоединения держатся в строжайшем секрете. Однако кое-какие подробности все же просочились в СМИ.

Так стала известна реакция принца Уильяма на встречу Карла III и Гарри. Наследник престола исподтишка нанёс удар младшему брату. Принц Уэльский появился на престижном матче по поло в то время, когда Гарри проводил частную встречу с королём. Таким образом Уильям показал свое отношение к герцогу Сассекскому.

Как стало известно RadarOnline, 10 июля принц Уэльский принимал участие в благотворительном турнире по поло в Виндзоре вместе с Кейт Миддлтон в то время как его брат встречался в частном порядке с королём Карлом в резиденции монарха Хайгроув в графстве Глостершир. По словам королевских обозревателей, это подчеркнуло продолжающийся конфликт между будущим королём и его младшим братом.

"Совпадение по времени неизбежно привлекло внимание. Публичное появление Уильяма усилило впечатление, что он продолжает держаться на расстоянии от Гарри, несмотря на признаки того, что король пытается восстановить отношения. Всё больше создаётся ощущение, что Карл готов вновь открыть каналы общения, тогда как Уильям по-прежнему крайне осторожен. Раны между братьями ещё не зажили", — отметил королевский биограф Ричард Фицуильямс.

По его словам, Уильям специально выбрал крупное мероприятие, чтобы точно ни у кого не возникло подозрений, что он мог встретиться с Гарри. "Визуальный посыл был намеренным. Уильям чувствует себя преданным из-за книги "Запасной" и всех последующих интервью. Кэтрин также открыто поддерживала Уильяма. Такова его позиция, и это было ясно продемонстрировано, потому что поло именно в то время... Всё очевидно. Это очень тонкий удар по Гарри", — объяснил Фицуильямс.



По слухам из дворца, Карл III шокирован поведением старшего сына. Король надеялся, что Уильям смирится и простит Гарри.