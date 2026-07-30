Суд заключил под стражу замначальника управления беспилотных систем Минпромторга

Мещанский районный суд Москвы заключил под стражу на два месяца заместителя начальника управления беспилотных систем и робототехники Минпромторга. Алла Половченя подозревается в растрате в особо крупном размере, сообщает РБК со ссылкой на пресс-службу министерства.

Известно, что уголовное дело связано с реализацией проекта по созданию беспилотных авиационных систем "Транспорт будущего". Одновременно с Половченей были задержаны замдиректора по развитию компании "Эфко" Екатерина Кустова и директор по развитию управляющей компании группы Владислав Романцев. Их также отправили под стражу по подозрению в мошенничестве в особо крупном размере.

Ранее суд арестовал гендиректора компании "Транспорт будущего", бывшего советника губернатора Самарской области Юрия Козаренко. Компания специализируется на создании платформ беспилотных авиационных систем для сельского хозяйства и других отраслей, основные производственные мощности расположены в Самарской и Белгородской областях.