Собянин: Началось обновление двух корпусов Морозовской больницы

В Москве приступили к обновлению двух зданий Морозовской детской городской больницы. Об этом сегодня сообщил Сергей Собянин в социальных сетях.

Так, в 11 корпусе специалисты приведут в порядок сохранившуюся и восстановят утраченную кирпичную кладку, а также белые декоративные детали фасада. Отремонтируют кровлю, заменят окна и двери, оснастят здание современными инженерными системами.

Также их обновят в корпусе 22А. В том числе установят новые лифты и заменят внутренние коммуникации. Кроме того, там сделают новый утеплённый навесной вентилируемый фасад. Мэр подчеркнул: благодаря модернизации больницы повысится качество и доступность медицинской помощи.