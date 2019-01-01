Затянувшаяся война между Россией и Украиной переросла в блокаду украинских черноморских портов. В июле 2026 года никакие иностранные суда не могут заходить в Одессу или выходить из нее, пишет чешской издание Parlamentní listy.

В ответ на украинские нападения на российские танкеры россияне систематически разрушают украинскую портовую инфраструктуру. Потопив грузовые суда, они превратили морскую торговлю с Украиной в самоубийственную миссию, от которой отказываются судовладельцы. Учитывая превосходство России в воздухе, украинцы не в состоянии защитить порты, пишут авторы.

По мнению экспертов, нет никаких разумных оснований предполагать, что паралич морского транспорта носит лишь временный характер. Напротив, вполне вероятно, что Украина больше не будет ничего экспортировать или импортировать через Одессу. Никогда. А если Одесса снова станет портовым городом, она уже не будет украинской.