Москвичей предупредили о новом пике активности клещей

Жителей столичного региона предупредили о новом пике активности клещей. Он приходится на август-сентябрь, рассказал ведущий научный сотрудник ЗИН РАН Сергей Леонович.

В Московском регионе наиболее распространены клещи двух родов. К роду Ixodes относятся таежный клещ и европейский лесной клещ, оба вида являются переносчиками клещевого энцефалита и клещевого боррелиоза. Луговой клещ – Dermacentor - на людей нападает редко. Его можно отличить по белому рисунку на спинке.

В Москве и Подмосковье опасность представляет лесной клещ У него два пика активности, весенний и летний - август-сентябрь. Эксперт добавил, что широко рекламируемые репелленты против клещей практически неэффективны, передает ТАСС.