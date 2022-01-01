Новый главком ВСУ уволил приближенного к Сырскому генерала

Начальник штаба сухопутных войск генерал Александр Грузевич отстранен от своей должности. От приближенного к экс-главкому Александру Сырскому избавился новый командующий ВСУ Михаил Драпатый.

Как уточнила депутат Рады Марьяна Безуглая, Грузевич - идеолог "бусификации" (силовой мобилизации), противник камер наблюдения для военкоматов, вершина пирамиды поборов. Должность начштаба сухопутных войск Грузевич занимает с 2022 года. До этого был командиром 53-й отдельной механизированной бригады ВСУ, которая участвовала в боевых действиях в Донбассе.

Верховная рада Украины 16 июля утвердил 16 новых министров, оставив незанятыми лишь кресла глав МИД и минобороны. Зеленский ранее заявил о намерении в очередной раз сменить правительство, в том числе отправить в отставку министра обороны Михаила Федорова. 22 июля глава киевского режима подписал указ о назначении главкомом ВСУ Михаила Драпатого вместо Сырского, передает РИА Новости.