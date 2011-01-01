Грустная судьба "сына" Хабенского из "Дозоров": вот что стало с мальчиком, сыгравшим Великого Иного

Егор, будущий Великий, вставший на сторону Темных, запомнился абсолютно всем. Сегодня самый популярный вопрос от поклонников "Ночного…" и "Дневного дозоров" — "Куда пропал мальчик, сыгравший сына Городецкого?"

Исполнителю этой роли Диме Мартынову на момент съемок первой части было 12 лет. А сейчас — 34 года. С актерской карьерой у него не задалось. Последний раз появился на экране в 2011-м — в эпизоде комедии "Самоубийцы". Его судьба сложилась не так радостно, как можно было бы предположить.

Дима Мартынов родился в обычной московской семье. Ходил в обычный садик, дурачился с мальчишками во дворе и дергал девочек за косички. В шесть лет беззаботное детство прервал случай. Мама - домохозяйка Ольга - привела сына в театр. Весь спектакль за Димой пристально наблюдала незнакомая дама. На поклоне артистов женщина подошла и сделала комплимент его мимике и модельной внешности. И главное — пригласила сняться в заставке канала "НТВ+".

Первый съемочный опыт завершился успешно. Мама принялась водить Диму по кастингам. Так мальчик попал в рекламу йогурта и различных моющих средств. Первой ролью Мартынова на большом экране стал беспризорник из сказки "Лесная царевна" Александра Басова — сына звезд советского кино Владимира Басова и Валентины Титовой.

А на пробах в "Ночной дозор", которые длились пять месяцев, Дима обошел огромную толпу сверстников. Тимуру Бекмамбетову он запомнился своей страшилкой про мумию. Когда режиссер попросил мальчика написать изложение сценария, чтобы проверить его творческие способности, школьник настрочил чуть ли не полноценную книгу.

"Первые дни Дима снимался в "Дозоре" с большим азартом, но детям обычно быстро все надоедает. Приходилось находиться на съемочной площадке по 12 часов. Это было сложно выдержать даже мне, взрослому человеку. Как только Дима начинал расслабляться, Тимур спокойно подходил к нему, брал за руку и что-то тихо шептал на ушко. Не знаю, что именно он говорил, но действовало всегда безотказно. После таких сеансов снимали с первого дубля", — рассказывала мама юной звезды.

Основная работа приходилась на ночь, но Мартынов школу не пропускал. Более того, подтянул оценки по гуманитарным предметам. Успешно окончил музыкалку по классу фортепиано. И для роли за один месяц научился плавать. Вдобавок приобрел каскадерские навыки.

После окончания съемок на свой первый солидный гонорар Дима купил мощный компьютер, поскольку обожал играть во всякие "стрелялки". Девчонками, конечно, тоже интересовался. А идеалом красоты считал Кирстен Данст. Но на амурные дела у Мартынова времени почти не оставалось.

После премьеры "Ночного дозора" мальчика стали активно звать в кино. А вскоре стартовали и съемки "Дневного дозора". В фильмографии Димы сейчас 14 работ. В основном это небольшие роли в сериалах, в числе которых "Папины дочки" и "Мачеха".

Лет в 15 он твердо решил поступать во ВГИК. Родители поддержали. Но мечтам Димы сбыться было не суждено. В киновуз его не взяли, а предложения о съемках иссякли. Повзрослевший Мартынов оказался неинтересен режиссерам.

"После школы он пошел в армию. Вернулся оттуда и как-то закрылся ото всех. Актерскую карьеру развивать не стал, отказался от публичности. Может, служба на него так повлияла... В какой-то момент Диму все потеряли. Я нашла его в соцсети. Переписывались. Видела, что он пишет музыку, играет на гитаре. Потом общение снова сошло на нет. Чем конкретно сейчас занимается — не знаю", — поделилась актриса Катя Кабак, с которой Дмитрий снимался в "Мачехе" и дружил.

А сосед Мартынова Алексей в 2024 году согласился поговорить с журналистами "Экспресс газеты". Он признался, что у артиста дела обстоят не очень. "Сложилось у него все хреново. Возникли проблемы по здоровью. Моя жена его с детства знает. Как она мне объяснила, Димыч в какую-то компанию попал и чем-то траванулся или его траванули. Он теперь даже из дома один не выходит, работать не может даже курьером. Жаль парня. Он вроде приветливый. Здоровается, когда курить выходит, но, видно, что пребывает в прострации", — сообщил мужчина.

Журналисты пытались выйти на связь с самим Дмитрием и узнать правду из первых уст. Но он отказался идти на контакт.