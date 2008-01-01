Армения не исключает возможность обратиться в арбитраж по вопросу эксплуатации находящегося в концессии РЖД ЗАО "Южно-Кавказская железная дорога". Такое заявление сделал в четверг, 30 июля, глава армянского правительства Никол Пашинян.

Де-юре железнодорожная инфраструктура железных дорог являются собственностью правительства Армении, но передана в управление Южно-Кавказской железной дороги (ЮКЖД), которая является стопроцентной "дочкой" РЖД. По договору от 2008 года срок концессионного управления составляет 30 лет с правом пролонгации еще на 10 лет.

Однако, заявил Пашинян, "это наша собственность, и Республика Армения должна иметь возможность использовать эту железную дорогу так, как считает целесообразным".

Армянский премьер изъявил намерение решить этот вопрос с российской стороной "в дружественной атмосфере", но предупредил и о готовности судиться с Москвой, сообщает ТАСС.

Ранее МИД России напомнил, что без России вопросы развития железных дорог в Армении не решить, поскольку "дочка" РЖД обладает концессией на управление железнодорожной сетью Армении, а во всем регионе используется российская железнодорожная колея. При этом армянские власти предлагали Москве продать концессию какой-либо дружественной стране, но российская сторона отвергла этот вариант как нецелесообразный.

При этом Брюссель рассчитывает на разрыв всех отношений между Россией и Арменией. Российские спецслужбы предупредили: европейцы понимают, что не смогут компенсировать Еревану многомиллиардные издержки выхода из ЕАЭС, и уже недвусмысленно дали понять, что не готовы открыть свои внутренние рынки для армянской продукции.