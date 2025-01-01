Павла Дурова официально объявили террористом и экстремистом

Основателя Telegram Павла Дурова внесли в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга.

Накануне Следственное управление ФСБ предъявило обвинение Дурову в рамках уголовного дела по статье о содействии террористической деятельности. Ему может грозить наказание вплоть до пожизненного.

Сообщалось о намерении объявить основателя мессенджера в международный розыск.

По данным ФСБ, администрация Telegram не удалила каналы, чаты и боты, которые киевские спецслужбы используют для подготовки диверсий, терактов и кибермошенничества в России. Кроме того, силовики раскрыли крупную вербовочную сеть, устроенную через сервис "Дайвинчик". Через него Киев вовлекал россиян в диверсионно-террористическую деятельность путем обмана и психологической обработки.

Уточняется, что в конце декабря 2025 года чат-бот канала был внесен в Единый реестр запрещенных сайтов Роскомнадзора.