Жара до 32 градусов вернется в Москву к выходным

Жара до 30 градусов может вернуться в столичный регион в предстоящие выходные. Об этом предупредила в четверг, 30 июля, ведущий сотрудник Гидрометцентра России Марина Макарова.

Как уточнила специалист, последняя июльская ночь еще может огорчить дождем, но днем 31 июля погода улучшится. Осадки не ожидаются, температура в Москве составит 24-26 градуса тепла.

На смену циклону с северными ветрами придет с запада тропический гребень антициклона, который обеспечит высокий температурный фон и хороший прогрев воздуха. Днем субботы, 1 августа, прогнозируется до 30 градусов и в Москве, и в Подмосковье. В воскресенье столбики термометров могут показать даже 31-32 градуса, цитирует Макарову "Интерфакс".

Ранее ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец пообещал, что первые августовские выходные в столичном регионе станут наилучшими за текущий летний сезон. Однако "это будет прощальный поклон лету, после которого остается только ждать лета "бабьего". Недаром, как напомнил эксперт, в народе говорят: "Август пришел — свое лето забрал".

Тем временем метеорологи уже делают предварительные прикидки относительно предстоящей зимы. Не исключено, что она окажется одной из самых снежных за последние годы. Тишковец допускал, что в каждом месяце предстоящей зимы осадков будет больше, чем годом ранее: "То, что было этой зимой, — ни о чем".