ВС России в июле освободили 13 населенных пунктов в Харьковской области

ВС России освободили за июль 13 населенных пунктов в Харьковской области. Об этом сообщил, на брифинге глава Харьковской военно-гражданской администрации Виталий Ганчев.

По данным Ганчева, российские подразделения продолжают продвижение в районе Купянска. ВС России развивают наступление ниже по течению реки Оскол в направлении Боровой, активные боевые действия ведутся и на севере Харьковской области.

Глава ВГА также сообщил, что для ВСУ ситуация на Купянском направлении стремительно ухудшается. Российские войска сохраняют инициативу и последовательно расширяют зону контроля в регионе, приводит слова Ганчева ТАСС.