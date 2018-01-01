Детей Тодоренко и Топалова растят чужие люди: Регина сделала публичное признание

Регина Тодоренко вышла замуж за Влада Топалова в 2018 году. Уже через несколько месяцев у пары родился первенец — сын Майкл. Летом 2022 года супруги вновь стали родителями — на свет появился Мирослав. А осенью 2025-го в семье родился третий мальчик, его назвали Федором.

Телеведущая старается совмещать карьеру и заботу о детях, однако, как оказалось, такой ритм дается ей непросто. Звезда "Орла и решки" призналась, что ее сыновей растят чужие люди — няни и помощники. Регина рассказала, что без них не представляет свою жизнь.

"Работать гораздо проще, чем воспитывать детей. Мне нужны няни, чтобы я могла больше времени проводить с детьми и чтобы у меня была возможность хотя бы поесть. Тогда я не буду тратить время на готовку", — поделилась ведущая в подкасте "До звезды", отметив, что бесконечно благодарна многочисленным помощникам.

Несмотря на серьезную занятость, Регина не собирается останавливаться на трех детях. 36-летняя артистка мечтает о дочке. "Девочку очень хочу. Очень! Но только естественным путем. Если суждено быть мамой мальчиков, я тоже счастлива", — заявила жена Влада Топалова.

По словам Тодоренко, ради детей она работает на износ, спит всего по четыре часа. "С рождением третьего сына жизнь изменилась в геометрической прогрессии. Нам нужно расширяться и не только в любви. Считаю, что к материнскому капиталу надо добавить еще 20-30 квадратных метров", — высказывается Регина.